عضو «الغرف السياحية»: الوزارة و«الإخوان» تسببا في وجود «سماسرة الحج»

قال عادل شعبان، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن «سماسرة الحج» لم يكن لهم وجودًا منذ أربع سنوات، مؤكدًا أن وزارة السياحة هي التي خلقتهم، وفق رأيه.

وأضاف «شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم السبت، أن تنظيم «الإخوان» بعد ثورة 25 يناير كان يريد إنشاء هيئة للحج، وأخاف الناس من نظام القرعة، موضحًا أنه كان سببًا في وجود «السماسرة»، حسب تعبيره.

وأكد أن «السمسار» ليس نصابًا، لأنه يكون من أهل الثقة بالمنطقة التي يعمل بها، مستطردًا: «لا يجوز وضع سعر موحد للحج، لأنه يُمنَح مقابل خدمة معينة، وأتعجب من تدخل وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي في عملية الحج، لأن الجهة الوحيدة التي من المفترض أن تنظم الرحلات الداخلية والخارجية هي شركات السياحة».

يُذكر أن غرفة شركات السياحة حذّرت الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال منظومة الحج السياحي، من التعامل مع «السماسرة» والتوجه مباشرة إلى أقرب شركة سياحة بالقاهرة أو المحافظات؛ حتى لا تضيع فرصة المواطن في الفوز بتأشيرة حج هذا العام.