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في إطار احتفالات اليوم العالمي للتراث يفتتح مهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري معرض "مآذن وأجراس تعلو في سماء مصر" للفنانين بولس إسحق وجلال المسري، والذي يتناول نماذج من فن العمارة الإسلامي والقبطي، وذلك في السابعة مساء السبت 21 أبريل الجاري بقصر الأمير طاز في 27 حارة السيوفية بالدرب الأحمر.

يأتي ذلك انطلاقا من أهمية التراث باعتباره الذاكرة الحية للمجتمعات وأحد الركائز الأساسية للحفاظ على الهوية بما يضمه من كنوز أصيلة تمتد جذورها فى أعماق الماضى وبوابة الحضارات ومصدرا للإلهام والإبداع المعاصر.