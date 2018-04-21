السبت 21 أبريل 2018 6:10 م القاهرة القاهرة 24.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

بعد انتشار لعبة الحوت الأزرق.. هل تؤيد إصدار قانون لتقنين الألعاب الإلكترونية؟
النتـائـج تصويت

اليوم.. أبو سعدة يفتتح معرض «مآذن وأجراس تعلو في سماء مصر»


نشر فى : السبت 21 أبريل 2018 - 5:22 م | آخر تحديث : السبت 21 أبريل 2018 - 5:22 م

في إطار احتفالات اليوم العالمي للتراث يفتتح مهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري معرض "مآذن وأجراس تعلو في سماء مصر" للفنانين بولس إسحق وجلال المسري، والذي يتناول نماذج من فن العمارة الإسلامي والقبطي، وذلك في السابعة مساء السبت 21 أبريل الجاري بقصر الأمير طاز في 27 حارة السيوفية بالدرب الأحمر.

يأتي ذلك انطلاقا من أهمية التراث باعتباره الذاكرة الحية للمجتمعات وأحد الركائز الأساسية للحفاظ على الهوية بما يضمه من كنوز أصيلة تمتد جذورها فى أعماق الماضى وبوابة الحضارات ومصدرا للإلهام والإبداع المعاصر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك