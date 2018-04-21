إعادة طرح تأجير مخيم الشاطئ برأس سدر لـ3 سنوات في مزاد علني

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، عن إعادة طرح تأجير مخيم الشاطئ في مزاد علني محلي.

وقال اللواء ماجد عامر رئيس مدينة رأس سدر، عبر تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه جاري طرح تأجير مخيم الشاطئ العام الذي يوجد بجوار مخيم سحر لاند لمدة 3 سنوات بجلسة مزاد علني يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة 12 ظهرا بمجلس المدينة؛ بهدف توفير كافة الخدمات للمواطنين المترددين على الشاطئ، حيث تعتبر شواطئ المدينة هي المتنفس الوحيد للمواطنين لذلك نسعى لتوفير كافة الإمكانيات الخدمية بها.

وأضاف رئيس المدينة أنه على المتزايد سداد 15 ألف جنيه قيمة تأمين دخول المزاد، وفي حالة رسو المزايدة يتم تسديد 10% من القيمة الكلية للعقد الذي رست عليه المزايدة عن مدة التعاقد بالكامل، ويتم الاحتفاظ بهذا التأمين حتى تمام تنفيذ بنود العقد، مشيرا إلى أنه للاشتراك في المزايدة يتم التقدم بطلب لرئيس المدينة لشراء كراسة الشروط والمواصفات نظير 50 جنيها من خزينة الوحدة المحلية وذلك طبقا لأحكام القانون 89 لسنة 1998 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأوضح أنه على المتزايد استيفاء كافة المستندات القانونية الخاصة به من بطاقة ضريبية وسجل ضريبي بجانب صورة البطاقة الشخصية للمتزايد.