انطلاق قافلة طبية للرمد بمستشفى الداخلة المركزي بالوادي الجديد

بدأت قافلة طبية تخصص رمد في أعمال الكشف على مرضى العيون، اليوم السبت، بمستشفى الداخلة المركزي؛ دعمًا من بنك الشفاء المصري ومركز نور العيون بأسيوط وجمعية الهدايا الخيرية بموط.

وقال محمود خضر منسق بنك الشفاء المصري بالوادي الجديد، إن القافلة الطبية تواصل إجراء الكشف والفحوصات لمرضى العيون وسيتم صرف الأدوية بالمجان وتفصيل النظارات الطبية وإجراء العمليات بالمجان، في ظل أن القافلة تضم أطباء استشاريين متخصصين في الرمد.

وفي نفس السياق، أكدت سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان صحفي اليوم، أن القافلة الطبية باشرت أعمالها بمستشفى الفرافرة المركزي، وقامت بتوقيع الكشف الطبي على 1200 حالة كشف، بجانب إجراء 163 عملية جراحية، و500 كشف نظارة، وجاري إعداد نظارات طبية لهم بالقاهرة؛ تمهيدا لتسليمها، بالإضافة إلى وجود 18 حالة تم تحويلها إلى المستشفى الجامعي بأسيوط؛ لاستكمال العلاج.