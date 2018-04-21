سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الدكتور محمد ضاحي مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي أنه تم استقبال أول حالة للسياحة العلاجية بمستشفى شرم الشيخ الدولي وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة ببدء تفعيل برتوكول السياحة العلاجية.

وأكد "ضاحي" عبر تصريحات صحفية اليوم الحالة لمريض سعودي وقد تم استقباله بمطار شرم الشيخ الدولي بحفاوة ونقله بسيارة إلى مقر إقامته في أحد الفنادق ثم لمستشفى شرم.

وأكدت التقارير أن المريض يحتاج إلى أسطرة في القلب و4 دعامات دوائية وقام الدكتور خالد تمام استشاري قسطرة القلب بجامعة توكاي باليابان بإجراء العملية بنجاح داخل المستشفي بمساعدة فريق طبي وتمريض مصري متميز.

وأكد ضاحي أن المريض قد تعافي وتوجه إلى القاهرة فور تماثله للشفاء.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للسياحة العلاجية وكان الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء انذاك أصدر القرار في سبتمبر من عام 2017 بتشكيل اللجنة العليا للسياحة العلاجية برئاسة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة وعضوية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وأعضاء من جهات مختلفة ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والسياحة والتنمية المحلية تنشيط السياحة والاتصالات.

تم عقد أول اجتماع للجنة العليا للسياحة العلاجية بمدينة شرم الشيخ في فبراير الماضي وأوصت بضرورة تفعيل توصيات اللجنة العليا والترويح لهذا النوع من السياحة.