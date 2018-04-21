تفاصيل برنامج زيارة رئيس الوزراء إلى بورسعيد

تفقد رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، يرافقه وزير الصحة، د. أحمد عماد الدين، ومحافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، اليوم السبت، أعمال إنشاء المبنى الإداري لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

كما تفقد مستشفى النساء والتوليد بحي المناخ محافظة بورسعيد، التي تتكون من أربعة أدوار، وتضم 51 سرير، و2 غرفة عمليات، و9 أسرة للعناية المركزة، و19 حضانة، و4 حجرات لماكينات الغسيل الكلوي، وخزان للأكسجين، ومكاتب إدارية وغرف العمليات مجهزة على أعلى مستوى، وعناية مركزة وانعاش للقلب، وقسم للاستقبال.

وعقد رئيس الوزراء، اجتماع مع مديرى مستشفيات بورسعيد للتأكد من الإجراءات النهائية استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى خلال شهر يونيو المقبل.

وتابع «إسماعيل»، أعمال تطوير محطة سكة حديد بورسعيد، بحى الشرق، والتي من المقرر افتتاحها منتصف العام االجاري، بتكلفة تبلغ 90 مليون جنيه، وتضم المحطة 8 أرصفة وغرف إدارية و6 عنابر معيشة لجنود النقل والموصلات، وصالة الوصول ومنفذ التفتيش الجمركي، إلى جانب تطوير المسجد وخزان للحريق سعته 300 متر مربع.

وتفقد رئيس الوزراء، أيضا الأعمال الإنشائية لمستشفى النصر لعلاج الأورام للأطفال بحي المناخ،

والتي يتكون من أربعة أدوار تتوافر بها أحدث الأجهزة والغرف وغرف للأطباء والتمريض بكل دور.

ويضم الدور الأرضي أربعة أقسام وهي: «الأشعة، التشخيص والعلاج، والعيادات الخارجية، والطوارئ، وأشعة الفحص الفلوري، والأشعة مقطعية، والأشعة سينية، وأشعة رنين مغناطيسي، وأشعة التصوير المقطعي، وأشعة بالموجات الفوق صوتية عالية التردد، وأشعة بالموجات الصوتية العادي».

ويشمل الدورالأول 3 أقسام هي: «العناية المركزة، والعمليات، وزرع النخاع»، وقسم العناية المركزة 14 سرير عناية مركزة، موزعين على 4 مجموعات.

ويضم الدور الثاني ثلاثة أقسام وهي «المعامل، والإدارة، والعلاج الكيميائي»، بينما يتكون الدور الثالث 5 وحدات للتمريض بها عدد من الآسرة بإجمالي 44 سريرا، إلى جانب مطعم يسع لـ25 فرد، واستراحة، وغرفة ترفيه، وغرفتين للإقامة كل منهما 5 أسرة.

ويتضمن برنامج زيارة رئيس الوزراء، لمحافظة بورسعيد، أيضا تفقد عددا من المشروعات التنموية بالمحافظة في مختلف مجالات الاستثمار الصناعية والاقتصادية.

كما التقى رئيس الوزراء، بالقيادات التنفيذية والاقتصادية بمحافظة بورسعيد، بحضور المحافظ عادل الغضبان، بديوان عام المحافظة.