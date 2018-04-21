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رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة الجونة الدولية للإسكواش

محمد زاهر - هدير يونس
نشر فى : السبت 21 أبريل 2018 - 9:38 م | آخر تحديث : السبت 21 أبريل 2018 - 9:38 م

صعدت رنيم الوليلي بطلة العالم والمصنفة الثانية عالميًا، ولاعبة منتخبنا الوطني الأول للإسكواش، لثمن نهائي بطولة الجونة الدولية في نسختها رقم 7، المقامة خلال الفترة من 18 وحتى 27 أبريل الجاري، البالغ مجموع جوائزها 165 آلف دولار.

 

وتأهلت "الوليلي" لدور الـ16 عقب فوزها بسهولة على نظيرتها الماليزية "سيفاسنجاري سوبرامانيم" بنتيجة 3 - 0.

 

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي "11 - 4، 11 - 5، 11 - 4"، في مباراة استغرقت 21 دقيقة.

 

ومن المقرر، أن تلتقي بطلة العالم مع الإنجليزية سارة جان بيري والتي صعد لهذا الدور بعد فوزها على المصرية نادين شاهين بنفس النتيجة.


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