صلاح يقود هجوم ليفربول وحجازي أساسيا مع وست بروميش

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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيلة الفريق التي ستواجه وسيت بروميش اليوم السبت ضمن مباريات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي.

ويقود النجم المصري محمد صلاح هداف الريدز هجوم ليفربول أمام زملاء كلأ من أحمد حجازي وعلي جبر مدافعا ويست بروميش، ويزامل صلاح فى تشكيلة كلوب كل من:

حارس المرمي: كايوس.

الدفاع: جوميز، فان ديك، كلافان، مورينو.

الوسط: هندرسون، فينالدوم، ميلنر.

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينيو.

كما أعلن الإنجليزي دارين مور المدير الفني لوست بروميش عن تواجد النجم المصري أحمد حجازي ضمن التشكيلة الأساسية للقاء الريدز، بينما لم يدخل زميله علي جبر قائمة الفريق.