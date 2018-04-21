النصر السعودي يوقع مخالصة مالية مع البرازيلي بيريرا

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فسخ مجلس إدارة نادي النصر السعودي، تعاقده مع البرازيلي ليوناردو رودريجيز بيريرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي ووقع معه مخالصة مالية اليوم السبت.

وأوضح النصر في بيان عبر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر) : "وقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع لاعب الفريق الأول البرازيلي ليوناردو، متمنين له التوفيق".

وانتقل ليوناردو صاحب الـ31 عامًا إلى صفوف النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي الجزيرة الإماراتي.

وشارك ليوناردو في 24 مباراة في بطولة دوري المحترفين خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين وساهم في احتلال فريقه المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة.