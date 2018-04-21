إسماعيل نصر الدين يعلن مناقشة «الإيجار القديم» المرتقب خلال أيام

• «نصر الدين» ينفي أن يتسبب في طرد أي مواطن



كشف النائب البرلماني إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان عن قرب مناقشة القانون محل الترقب المجتمعي والمثير للجدل "الإيجارات القديمة"، موضحا خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين الأسباب التي أدت لتأجيل القانون، متعهدا بأن يحقق التشريع التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر.

نصر الدين صاحب مشروع قانون الايجارات القديمة، أعلن عن أن لجنة الإسكان بالبرلمان ستناقش مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن جدول أعمال لجنة الإسكان مزدحم، حيث تناقش مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة بالإضافة إلى قانون البناء الموحد وموازنة الدولة فى الشق الخاص بقطاع الإسكان والمرافق، وهذا هو سبب تأجيل مناقشة مشروع القانون الذى وقع عليه أكثر من 120 نائبا، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الإسكان لمناقشته.

وتابع نصر الدين، أن دور الانعقاد الحالى قارب على الانتهاء إلا أن اللجنة ستناقش القانون وإذا لم ننته منه خلال دور الانعقاد الحالى، سيتم إقرار خلال دور الانعقاد القادم عقب الإجازة البرلمانية، مشيرا إلى أن القانون سيرضى الجميع «المالك والمستأجر»، ولن نسمح بان يضار أى أحد من القانون الجديد.

ونفى الدكتور إسماعيل نصر الدين، ما يشاع حول أن القانون الجديد سيتسبب فى طرد أى مواطن، مؤكدا على أنه لا يجرؤ أحد على طرد مواطن من سكنه، لكن ما سيحدث هو إيجاد حل فى إطار الدستور والقانون.

وأكد نصر الدين، على أنه تشاور مع جميع الأطراف، حيث جلس مع أحمد شحاتة منسق رابطة "عايز حقى" للدفاع عن حقوق الملاك وهى أهم رابطة تدافع عن حقوق الملاك واستمع إلى طلباتهم، بالإضافة إلى الاستماع لعدد كبير من ممثلى المستأجرين، وسوف يتم استكمال الحوار المجتمعى ولن يخرج القانون إلا بعد الوصول لحلول ترضى جميع الأطراف.