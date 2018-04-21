محافظ البحيرة خلال لقائها بالصحفيين توكد على أهمية دور وسائل الإعلام

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أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على أهمية ودور وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية فى رصد الاحتياجات والمشاكل التى تواجه المواطنين فى شتى القطاعات الخدمية ونقل الصورة بموضوعية ووضعها أمام المسئولين كأحد قنوات التواصل.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم مع مجموعة كبيرة من الإعلاميين ومراسلى الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات والبرامج التليفزيونية بالبحيرة.

حيث تم استعراض أهم المشروعات الاستثمارية الجارى تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة والمشروعات الخدمية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين كما تم استعراض عدد من الاحتياجات فى القطاعات الخدمية المختلفة كالرصف والمياه والتعليم والصحة.

كما قدمت المهندسة المحافظ الشكر للصحفيين على مجهوداتهم الإعلامية ودورهم فى توعية المواطنين أثناء الانتخابات الرئاسية وعلى مجهوداتهم فى التغطية الإعلامية للانتخابات وحثتهم على بذل المزيد من الجهد فى تفعيل التواصل بالمواطنين ونقل نبض الشارع البحراوى حتى يتسنى تقديم الخدمات التنموية لجموع المواطنين على الوجه الأكمل.