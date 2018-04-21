أعرب خالد فهمي، وزير البيئة، عن سعادته بتنظيم البطولة الإفريقية للدراجات الجبلية، بمحمية وادي دجلة، في المعادي.

وقال «فهمي»، في تصريحات لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، إنه «لأول مرة يتم تنظيم البطولة الإفريقية للدراجات الجبلية في مصر بشكل خاص، وفي شمال إفريقيا بشكل عام»، مشيرًا إلى استحواذ جنوب إفريقيا على تنظيم هذه البطولة، خلال السنوات الماضية.

وجدد حرص وزارة البيئة على تطوير المحميات الطبيعية، واستغلالها لتحقيق أكبر استفادة منها، مضيفًا أن «سياحة المغامرات تأتي على رأس اهتمامات الوزارة».

وأضاف أنه «تم التأكيد أثناء تطوير محمية وادي دجلة على ضرورة وجود مسارات للدراجات بمعايير دولية؛ لتنظيم البطولات بها، ومناطق ترفيهية للأطفال، ومركز للزوار، وبالإضافة إلى تخصيص مكان للعائلات».

جدير بالذكر أن خالد فهمي، وزير البيئة، قد شهد اليوم السبت، انطلاق البطولة الإفريقية للدراجات الجبلية، بمحمية وادي دجلة، في المعادي، بمشاركة 16 دولة إفريقية.