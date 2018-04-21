مصرع سائق في مشاجرة بسبب خلافات زوجية بالخصوص

لقي سائق مصرعه في مشاجرة بسبب الخلافات الزوجية مع شقيق زوجته وأحد أقاربه بالخصوص، تم نقل الجثة إلى المستشفى وضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة إشارة من مستشفى المطرية العام بوصول «رجب.م» سائق توكتوك مقيم النوره - دائرة قسم الخصوص، جثة هامدة إثر إصابته بطعنات بالظهر.

وبالانتقال وسؤال والد المتوفي «ممدوح.ح» عامل قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجله المتوفي، وكل من «صابر.ع» مبيض محارة (شقيق زوجة المتوفي)، و«أحمد.ب» مبيض محارة (نجل عم الأول)؛ بسبب خلافات زوجية بينه وبين شقيقة المتهم الأول، تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم الأول بالتعدي على نجله بالضرب بسلاح أبيض «مطواة» محدثا إصابته التي أودت بحياته.

تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبإرشاد الأول ضبط السلاح المستخدم والتحفظ عليه.