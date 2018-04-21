مناشدة قطرية لتفعيل أنشطة مجلس التعاون الخليجى

وجه رئيس الوزراء القطرى السابق، حمد بن جاسم آل ثانى مساء أمس، نداء لقادة دول مجلس التعاون الخليجى لتفعيل أنشطة المجلس، لافتا إلى أن الخلافات الراهنة قد تستمر لوقت طويل، وذلك فى إشارة إلى الأزمة القطرية بين الدوحة من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

وفى سلسلة تغريدات على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قال بن جاسم: «نداء لقادة مجلس التعاون: لا تجعلوا خلافا مفتعلا ليس له أساس يجمد نشاطات مجلس التعاون بهذا الشكل فى هذه الظروف الصعبة»، مشيرا إلى أن «هذا الخلاف يمكن أن يستمر لفترة طويلة...».

وتابع: «فليس من المعقول ان تجتمع أجهزة المجلس مع الهيئات والدول الخارجية فقط حتى يستمر عمل لجان ليست بأهمية لجان المجلس». ومضى قائلا: «هذا المجلس أسس لمصلحة دول وشعوب المنطقة»، مطالبا بتقديم المصلحة العامة على الأمور الشخصية»، على حد تعبيره.

من جانبها، اعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، عن أملها بأن تكون مشاركة الدوحة فى تمرين «درع الخليج» العسكرى، الذى جرى خلال الفترة من (21 مارس إلى 16 إبريل) فى السعودية، مؤشرا على بداية لحلحلة الأزمة القطرية.

وأضافت الخاطر فى تصريحات صحفية أنه «رغم هذه الشواهد إلا أنه لا يوجد تحرك حقيقى على الأرض»، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وكانت وزارة الدفاع القطرية، أعلنت عن مشاركة قوات قطرية فى فعاليات تمرين «درع الخليج المشترك ــ 1» شرقى السعودية، لافتة إلى أن رئيس أركان الجيش القطرى الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، حضر مراسم اختتام التدريب.

من جهة أخرى، حذر زعيم المعارضة القطرية الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، من خطر الإخوان، وسياسة الدوحة فى دعم المتطرفين.

وقال فى سلسلة تغريدات على موقع «تويتر» أمس، إن «ما قاله السفير الروسى وفضحه دور القرضاوى الرئيسى فى السياسة الخارجية لقطر، يؤكد حقيقة موقفنا من نظام الحمدين ودعمه للمتطرفين.. هل باقى ذرة شك بأن (الإخوان) يتآمرون على قطر قبل غيرها».

وأضاف: «حذرنا ونبهنا كثيرا من السيطرة الإخوانية على قطر، ولم يزد ذلك نظام الحمدين إلا غرورا وإمعانا فى السير بالطريق المظلم.. من يصدق.. نظام الحمدين اشترى قرب (الإخوان) الإرهابيين وباع جيرانه وحلفاءه الحقيقيين».

وكان السفير الروسى السابق فى قطر، فلاديمير تيتورينكو، قد تطرق فى مقابلة تلفزيونية قبل أيام، إلى دور الدوحة فى زعزعة عدد من الأنظمة خلال ثورات الربيع العربى، مشيرا إلى أن الداعية الإسلامى يوسف القرضاوى، كان يحث الحكومة القطرية على دعم المعارضة فى بعض الدول لقلب أنظمة الحكم فيها.