«الزملوط»: تطبيق نظام العمل مقابل الإنتاج بمجمع تمور الوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، انه سيتم تطبيق نظام العمل مقابل الإنتاج للعاملين بمجمع تمور الوادى الجديد، وذلك بهدف تحقيق عائد مادى مجزى للعاملين وسرعة إنجاز الأعمال وإتقانها فى التوقيت المحدد، بالإضافة الى التشديد على ضرورة الفرز الجيد وعرض المنتج الذى يليق بالمحافظة وجودتها العالية فى إنتاج التمور.

وأضاف فى بيان صحفى اليوم السبت، أنه سيتم إعداد بيان بالمشتريات من محصول البلح هذا العام، وضرورة التنسيق مع المصانع الخاصة لعرض منتجات المحافظة من التمور بمختلف المعارض وخاصة خلال تلك الفترة التي يتزايد عليها طلب التمور، مع ضرورة الانتهاء من الكميات المطلوبة من المصنع في التوقيتات المحددة لها والخاصة بجميع معارض القوات المسلحة ومحطات وطنية.