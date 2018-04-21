قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، إن 86% من اليمنيين تحت خط الفقر، لافتًا إلى تعرض الكثيرين لخطر المجاعات.

وأضاف «عبد الحفيظ»، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن ما تقوم به المليشيات من تفعيل دائم لكل جوانب إضعاف البنية التحتية والااستنزاف الاقتصادي، هو السبب في وصول اليمن إلى هذه الحالة التي وصفها بالمزرية.

وتابع: «نعاني بشكل مكثف من تقارب حالة مجاعة، وتدمير البنية التحتية من شبكات الكهرباء والمياه، فضلًا عن انتشار الأوبئة»، لافتًا إلى أن حالات تكدس القمامة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات أدى إلى انتشار الأمراض بها.

واستطرد أن الشعب اليمني الآن في حالة سيئة، ويعاني من عدم تحقيق الأمن الغذائي، لعدم مقدرته على ممارسة الزراعة، بسبب تشريد حوالي 4 ملايين مواطن من أماكن إقامتهم، لافتًا إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن المناطق المصابة بالأوبئة هي التي تقع تحت سيطرة الميلشيات التي تنهب كل المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية أيضًا.