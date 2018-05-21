«السيسي» يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، اطمأن خلاله على صحته، وبحثا مستجدات الوضع الفلسطيني.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس «السيسي»، اطمأن علي صحة الرئيس الفلسطيني، متمنيا له موفور الصحة والعافية، مشيرا إلى تباحث الرئيسان حول التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر المستجدات علي صعيد بعض الملفات الإقليمية.

وأضاف «راضي»، أن الرئيس الفلسطيني أعرب من جانبه عن خالص التقدير لجهود ومواقف مصر التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، لافتًا إلي ما يعكسه ذلك من خصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية.

وأوضح أن الرئيسان اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق ازاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.