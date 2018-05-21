الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخا باليستيا فوق جازان

تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من تدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية بمنطقة جازان جنوبي المملكة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، تركي المالكي، قوله: "في تمام الساعة الرابعة و39 دقيقة فجرا (04:39) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة".



وأضاف المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (جازان)، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره.



ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أي إصابات.