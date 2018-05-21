«النقل» تستعرض مع شركة صينية تفاصيل منحة لتدريب العاملين

بحث الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع وفد شركة «افيك» الصينية، تفاصيل المنحة المقدمة من الحكومة الصينية بشأن تدريب 20 مهندسا وفنيا في مجال السكك الحديدية والمترو، وذلك في حضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وهيئة السكك الحديدية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

وذكرت وزارة النقل، في بيان اليوم الإثنين، أن الوزير استعرض تفاصيل المنحة الخاصة بخطة التدريب التي تشمل التدريب لمدة عامين داخل المعاهد والهيئات الصينية وعام داخل مصر، حيث طالب الوزير بأن يشتمل فريق المتدريبين على مهندسين وفنين ومتخصصين في فن الإدارة والتسويق التجاري؛ حتى يتم الاستفادة من هذه الكوادر في مشروعات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي.

وأكد وزير النقل، أن الشركة الصينية أوضحت أن هذه الخطة تعتبر مرحلة أولى للعديد من البرامج التدريبية التي سيتم إتاحتها للسكك الحديدية والمترو، لافتا إلى أن الوزارة لديها خطة شاملة لإعداد وتدريب الكوادر البشرية في جميع المجالات والتخصصات المتعلقة بالسكك الحديدية والمترو؛ باعتبارها أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، وخاصة التدريب على أحدث نظم التشغيل والصيانة والاطلاع على أحدث النظم الخاصة بتطوير وتحديث المنظومة وثقل الخبرات والمهارات الخاصة بالعاملين، والتركيز على إضافة جوانب جديدة لنجاح هذه المرافق الحيوية والنهوض بها.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تدريبا مكثفا للعاملين بكل مواقع العمل لمواكبة التغيرات العالمية والتكنولوجية لتطوير قطاعات وزارة النقل والنهوض بها، واستمرار إرسال الوفود للخارج للتدريب على كل ما هو جديد مع زيادة تفعيل وتطوير مراكز التدريب المحلية مثل معهد «وردان»، الذي سيكون له دورا أكثر فاعلية خلال الفترة القادمة في تدريب العاملين بالسكك الحديدية.