المنتخب السعودي يصل سويسرا لخوض مرحلة الإعداد الأخيرة للمونديال



وصل المنتخب السعودي الاول لكرة القدم اليوم الاثنين الى سويسرا لإتمام المرحلة الخامسة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي تنطلق في روسيا الشهر المقبل.



ويخوض الاخضر السعودي المباراة الافتتاحية للمونديال امام المنتخب الروسي في المجموعة الاولى التي تضم ايضا منتخبي اوروجواي ومصر.



وسيلعب الاخضر خلال معسكره الحالي ثلاث مباريات ودية أمام بيرو وايطاليا والمانيا .



واستقر الارجنتيني خوان بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي على قائمة المرحلة النهائية من الاعداد.



وضمت القائمة: ياسر المسيليم، عبد الله المعيوف، محمد العويس، عساف القرني منصور الحربي، ياسر الشهراني، محمد البريك، سعيد المولد، معتز هوساوي، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، محمد جعفري، علي البليهي وعبد الله الحربي، عبد الملك الخيبري، عبد الله عطيف، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، سلمان الفرج، نواف العابد، محمد كنو، هتان باهبري، محمد الكويكبي، سالم الدوسري، أحمد المولد، يحيى الشهري مهند عسيري، محمد السهلاوي.



الجدير بالذكر أن القائمة النهائية للمونديال ستحمل أسماء 23 لاعباً فقط حيث ستتقلص القائمة باستبعاد المدرب 5 من اللاعبين الموجودين في القائمة الحالية