سابريسا يتوج بلقب الدوري الكوستاريكي لكرة القدم

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توج نادي سابريسا الكوستاريكي بلقب الدوري المحلي فجر اليوم الاثنين إثر تغلبه 4 / 3 بركلات الترجيح على منافسه هيريديانو في إياب نهائي المسابقة.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب بعد أن انتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي صفر / صفر.

وبعد هذا الفوز، رفع سابريسا رصيده من الألقاب في بطولة الدوري الكوستاريكي إلى 34 لقبا، حققها طوال تاريخه الذي يمتد إلى 70 عاما.

وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت على ملعب ريكاردو سابريسا، انطلقت جماهير الفريق البطل إلى الشوارع للاحتفال بحصد اللقب.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب هيريديانو قد انتهت بالتعادل 1 / 1.