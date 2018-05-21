السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بالحوامدية

سيطرت القوات الأمنية بالجيزة على مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة الحوامدية، بسبب خلافات سابقة بينهما، وتبادل الطرفان الاعتداء على بعضهما البعض بالشوم والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة عدد من أطراف المشاجرة بجروح وكدمات بالجسد.

وقال مصدر أمني، إن غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية تابعة لمركز شرطة الحوامدية، ووجود مصابين.

وأضاف المصدر، أنه بانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بالمنطقة بسبب خلافات سابقة بينهما تجددت في الفترة الأخيرة؛ ما دفعهم للاعتداء على بعضهم بالشوم والعصى؛ ما أسفر عن إصابة 3 منهم بجروح وكدمات بالجسد أسعفوا بمكان المشاجرة.

وتمكنت القوات الأمنية من فض المشاجرة والقبض على 7 من أطرافها وتحرير المحضر اللازم لهم، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم في الواقعة.