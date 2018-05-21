وجه الدكتور إيهاب سعيد عثمان، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة حلوان، عدة نصائح للصائمين عند حدوث تغير في مستوى الرؤية خلال الصيام.

وقال «عثمان»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، الإثنين، إن مرضى السكري قد يصابون بزغللة في الرؤية خلال الصيام، وهو ما يشير إلى وجود انخفاض أو ارتفاع في نسبة السكر في الدم عن معدلاته الطبيعية.

ونصح بإجراء تحليل لمعرفة مستوى السكر في الدم فور تعرض المريض للزغللة الشديدة أو في حال استمرارها لوقتٍ طويل، محذرًا من تجاهل انخفاض نسبة السكر في الدم.

وأضاف: «انخفاض السكر في الدم بشكل عنيف يؤدي إلى مشكلات متعددة، لذلك لابد للمريض أن يقطع صيامه على الفور وتناول بعض الحلوى»، موضحًا أن اختلاف النظر يعكس مستوى السكر في الدم.