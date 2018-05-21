«أبو سنة»: انتهاء مشروع رافع السفن بميناء شرم الشيخ البحري بنسبة 90%

أكد اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء رافع السفن بميناء شرم الشيخ البحري بنسبة 90%، لافتا إلى أن المشروع تضمن أعمال الحماية الخاصة بالميناء، وتركيب رافع السفن بواسطة خبراء من الأجانب، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء منه خلال 3 أشهر؛ لافتتاحه في احتفالات المحافظة بذكرى السادس من أكتوبر.

وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، عبر تصريحات صحفية اليوم، أن لجنة من الشركة الصينية «crpc» قامت بمعاينة مكونات مشروع تطوير ميناء شرم الشيخ البحري؛ لإقامة محطة ركاب سياحية ومجمع سياحي و«مارينا» لليخوت، مشيرا إلى أنه جاري نهو الإجراءات الخاصة بتخصيص قطعة الأرض من محافظة جنوب سيناء بعد موافقة هيئة العمليات لإقامة «مارينا» لليخوت.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المباني الإدارية ومبنى الصيادين والثلاجات والحمامات والسور الرئيسي والبوابات بميناء الصيد بمدينة طور سيناء، وجاري عمل الرصيف بطول 230 مترا، ووضع الستائر المعدنية الخاصة بالرصيف، إلى جانب العمل بالمربط الخلفي للشدادات وشبكات الصرف الصحي والمياه وشبكة الحريق، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء بالأعمدة الحديثة؛ لإنارة الميناء بالكامل.

وأوضح أن مشروع تطوير ميناء الصيد بطور سيناء بتكلفة إجمالية تصل إلى 55 مليون جنيه، منهم 45 مليون جنيه كمرحلة أولى، وجاري تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة بتكلفة 100 مليون جنيه من القرض المخصص من صناديق التنمية العربية، معلنا عن أنه بنهاية هذا العام سيتم الانتهاء من جميع أعمال التطوير الخاصة بميناء الصيد بالطور.