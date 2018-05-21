﻿ضبط 137 حالة غش و28 حالة شغب وإحالتهم لمجالس تأديبية بجامعة حلوان

قال نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب الدكتور جمال شكري، إن امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، تسير بصورة منتظمة حتى الآن، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من جميع الامتحانات بالكليات المختلفة داخل الجامعة قبل عيد الفطر.

وأضاف «شكري»، لـ«الشروق»، أن حالات الغش في الامتحانات بلغت 137 حالة حتى الآن، فضلًا عن ضبط 28 حالة شغب، لافتًا إلى أنه تم تحويل هذه الحالات إلى مجالس تأديبية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.

وأشار «شكري» إلى، أن حالات الغش انخفضت عن الأعوام الماضية؛ نظرًا للرقابة الشديدة على اللجان وتشديد العقوبات، التي تصل إلى الفصل النهائي والحرمان من أداء الامتحانات لأكثر من دورة دراسية، فضلًا عن تزامن أداء الطلاب للامتحانات مع شهر رمضان المبارك، على حد تعبيره.

وأوضح «شكري»، أن الجامعة وفرت للطلاب عددًا من اللجان جيدة التهوية؛ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن إنهاء كافة الامتحانات قبل موعد الإفطار بوقت كافي، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص عددًا من اللجان الخاصة لـ 49 حالة من ذوي الاحتياجات، كما يؤدي طالبان من الجامعة الامتحانات النهائية بالسجون.

وأكد «شكري»، أنه سيتم تطبيق التحصيح الإلكتروني على امتحانات العام الدراسي الجاري، بعدد من الكليات التي تتناسب مقرراتها مع هذه الآلية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق ومشاورات دائمة مع أعضاء هيئة التدريس في هذا الصدد، فضلًا عن توجيههم بضرورة أن تكون أسئلة الامتحانات بالجامعة مطابقة للجودة ولا تخرج عن المنهج الدراسي.