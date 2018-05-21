قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يترصد أي محتوى إعلامي يخالف الأصول الأساسية للمهنة، مثل استخدام الألفاظ الخشنة الغليظة التي تسيء لأدب الجمهور، وتتضمن سباب ولعنة الوالدين.

وأضاف رئيس «الأعلى للإعلام»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، اليوم الإثنين، أن مثل هذه المخالفات يتم فرض عقوبات مادية عليها تتراوح من 50 إلى 200 ألف جنيه، متابعًا: «لكننا لسنا تافهون حتى نترصد لمشهد في عمل درامي ما يظهر الشخصية تسب آخر خلال انفعالها بغضب».

وأعرب عن سعادته بوقوف الرأي العام إلى جانب المجلس، وتشجيعه للقرارات التي يتخذها، معقبًا: «أعتقد أن السبب في ذلك هو أن قراراتنا عاقلة ورشيدة».

وأكد أنه من حق الآخرين انتقاد قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو حتى رفضها شرط أن يكون الرفض مقترنًا بأساس عقلي واضح.