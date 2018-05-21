اكتشاف مئات الحالات المصابة بالسكر والضغط أثناء المسح الطبي بالوادى الجديد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد، نتائج قوافل المسح الطبي الشامل لإكتشاف وعلاج حالات الإصابة بالأمراض غير المعدية من السكر والضغط من خلال 5 مراكز فحص مخصصة لفحص المرضي ضد فيروس سي والأمراض المزمنة بمختلف أنحاء المحافظة برعاية وزارة الصحة.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن الفحص كشف عن وجود 329 حالة إصابة بالسكر و 411 حالة إصابة بالضغط المرتفع بإجمالي 740 حالة، تم تحويلهم لتلقي العلاج اللازم، وذلك بعدما استقبلت وحدات المسح الشامل أكثر من 12 ألف مواطن تم فحصهم وإجراء التحاليل اللازمة لهم وتوفير الأدوية.

وأشارت، في بيان صحفى اليوم، إلى استمرار المسح الطبي الشامل للأمراض غير المعدية من الضغط والسكر بجانب المسح الشامل لفيروس سي، وذلك بالقوافل المتمركزة وهي 5 مراكز طبية على مستوى مراكز المحافظة.