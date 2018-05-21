الولايات المتحدة تهدد «بضغوط مالية غير مسبوقة» على إيران

هدد وزير الخارجية الأمريكي «مايك بومبيو» بأن واشنطن ستفرض «ضغوطا مالية غير مسبوقة» على طهران، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال بومبيو في خطاب، اليوم الاثنين، إنه بعد إعلان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» إعادة فرض العقوبات على إيران خلال الأشهر القادمة فإن «على النظام الإيراني أن يدرك أن هذه ليست إلا البداية».

وأضاف :«سيكون على إيران الاختيار، إما الكفاح من أجل الإبقاء على حياة اقتصادها في الداخل، أو أن تظل تبدد ثرواتها على حروب في الخارج، لن يكون لديها موارد للقيام بالأمرين معا».