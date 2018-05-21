عزت يعلن انتهاء ملف القضايا الخارجية للأندية السعودية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس اتحاد الكرة السعودي عادل عزت مساء الأحد عن انتهاء ملف القضايا الخارجية للأندية السعودية بشكل نهائي .

وأكد عزت في حديث لبرنامج "الخيمة" الذي تبثه القناة الرياضية السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر توجيهاته بحل كافة القضايا العالقة للأندية السعودية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان الفيفا أصدر قرارا بتحميل الاتحادات المحلية مسؤولية عدم التزام الاندية التابعة لها بحل القضايا ليصل الامر لمنع الاتحاد المحلي من المشاركة ببطولات الفيفا .

وإضافة إلى حل القضايا المالية الخارجية فقد أوضح عزت أن توجيه ولي العهد شمل دفع مرتبات لاعبي المنتخب السعودي المتأخرة من أنديتهم وترتيب تجديد عقود من انتهت عقودهم مع انديتهم .