قال مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، إنه منح اللاعبين راحة نحو شهر بعد نهاية الموسم الماضي، لافتا إلى أنه مر من الراحة 15 يوما.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "سنبدأ الإعداد بعد أسبوعين ثم نحصل على راحة لمدة 3 أيام أجازة العيد".

وأكمل: "سندخل في معسكر بعد ذلك بشرم الشيخ لمدة أسبوعين، ثم نعود إلى القاهرة لخوض بعض المباريات الودية اجازة العيد ثم اسبوعين في شرم الشيخ ثم مباريات ودية عشان الدوري هيبدأ بدري".

وأوضح: "قائمة الـ25 لاعب لها مميزاتها وعيوبها، هى غير مفيدة للأندية التي تشارك في أكثر من بطولة، لكن لأندية مثل الإنتاج هى مفيدة".

وأتم: "قمت بإضافة الثنائي أسامة محمد وعبد الله رجب للجهاز المعاون".

وفي سياق متصل قل مختار، إن رحيل إيزي إيمكا، لاعب الفريق، كان بسبب الراتب الذي طلب اللاعب الحصول عليه للبقاء مع الفريق.

وأضاف: "الزمالك أبلغنا ببقاء خالد قمر معنا، لكنه طلب الحصول على مليون جنية قيمة تجديد الإعارة، وأيضا خالد نفسه سيحصل على راتب أكثر من المليون جنية، وهو أمر مرهق بالنسبة لنا".

وأكمل: "لا أعرف السبب في ابتعاد خالد قمر عن الإنتاج، رغم وجود اتفاقات ووعود من جانب الزمالك".

وفي سياق اخر أكد مختار، إن اختياره من جانب وزير الشباب والرياضة كأفضل مدير فني في الموسم الماضي، شرف كبير للغاية.

وأوضح:"نجحنا وسط الملايين التي يتم صرفها في الدوري أن نحقق مركز جيد".

وعن عدم قيادته للنادي الأهلي، قال: "الظروف المالية التي يمر بها الأهلي من حالة ازدهار هى التي تدفعه دائما للتعاقد مع مدير فني أجنبي".

وأكمل: "الأهلي يلجأ لأبنائه دائما في حالة وجود أي تعثر مالي، لكن مع انتعاش خزينة النادي يفكر في المدرب الأجنبي".

وأردف: "المدرب الأجنبي سيفوز ببطولات مثله مثل المدرب المصري ابن الأهلي".