تبدأ اليوم الاثنين إجراءات استكمال سداد تكلفة رحلات الحج السياحى للفائزين بالقرعة الإلكترونية وعدهم 36 ألف حاج يؤدون الفريضة من خلال 1902 شركة سياحية وستقوم غرفة شركات السياحة بإرسال شيكات مقدمات الحجز التي سبق أن سددها الحجاج إلى الشركات حيث تتواصل كل شركة مع حجاجها لتحصيل باقى التكلفة وفق لسعر البرنامج الذى تم تسجيل بيانات الحاج عليه قبل إجراء القرعة سواء مستوى "5 و4 نجوم أو اقتصادى أو برى".



من ناحية أخرى، يبدأ الأسبوع القادم 84 ألف و810 مواطنين- ممن لم يحالفهم الحظ- فى قرعة الحج السياحى استرداد مقدمات جدية الحجز التى سبق أن سددوها لشركات السياحة من خلال فروع بنك مصر بجميع المحافظات.



وتصل قيمة المبالغ المستحقة لهؤلاء المواطنين 906 ملايين و865 ألف جنيه من إجمالى 1.4 مليار جنيه سبق أن سددهم جميع المتقدمين وعددهم 120 ألف و810 مواطنين، فاز منهم 36 ألف حاج يؤدون الفريضة هذا العام من خلال 1902 شركة سياحية تنفذ الحج السياحى بمستوياته المختلفة "5 و4 نجوم واقتصادى وبرى".



كانت اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة برئاسة مجدى شلبى، وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة على الشركات، قد حددت الضوابط الخاصة بسداد مقدمات جدية الحجز وإجراءات استكمال باقى التكلفة لكل برنامج وإجراءات استرداد هذه المقدمات لمن لم يحالفهم الحظ والتى تبدأ الأسبوع القادم وقيمتها 20 ألف جنيه لمن تقدموا لمستوى الخمس نجوم وبلغ عدد من لم يحالفهم الحظ فى هذا المستوى 3 آلاف و672 مواطنا، و15 ألف جنيه لـ4 ألاف و409 مواطنين من مستوى 4 نجوم، و10 آلاف جنيه لـ40 ألفا و407 مواطنين من مستوى الاقتصادى، و10 آلاف جنيه لـ36 ألف و322 مواطنا من المستوى البرى.



وقال ناصر تركى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن إجراءات استرداد مقدمات الحجز تتضمن توجه المواطن إلى الشركة السياحية التى سبق أن تقدم لها ليحصل على أصل الحوالة البنكية الخاصة به ثم يتم يتوجه مباشرة إلى أقرب فرع من فروع بنك مصر لصرف قيمة الشيك فورا دون أي خصومات أو رسوم.