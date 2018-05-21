استقالة الجهاز الفني والإداري والطبي بالأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني والإداري والطبي تقدم باستقالته بعد مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري، والتي أقيمت مساء اليوم ببرج العرب،

وأضاف أن هذا أمر معتاد مع نهاية الموسم الرياضي، لتتولى لجنة الكرة تقييم كافة الأمور بما يخدم مصلحة النادي، ويحقق طموحات أعضائه وجماهيره.

وكان حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي، تقدم باستقالته من تدريب الفريٌ، عقب الخسارة من كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي اقترب من التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز، لتولي تدريب الفريق لمدة موسمين، حيث سيضم جهازه المعاون 3 مدربين أجانب، مدرب عام ومخطط أحمال ومحلل أداء.