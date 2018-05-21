تعيين 13 من أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية بالغربية

وافق اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية على تعيين 13 من أسر الشهداء والمصابين.

وأصدر توجيهاته لوكيل وزارة التنظيم والإدارة بالغربية، بتوفير عدد من الدرجات الوظيفية لأسر الشهداء والمصابين؛ لتعيينهم بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2804 لسنة 2017 بشأن قواعد شغل الوظائف للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية.

وقامت مديرية التنظيم والإدارة بمخاطبة الجهات المعنية بتوفير الدرجات، وتسكين 3 سيدات من زوجات الشهداء، و3 من أشقاء الشهداء، وكذلك 7 من المصابين على درجات وظيفية في قطاعات مختلفة.

وأكد محافظ الغربية، أنه على استعداد لتقديم كافة الخدمات لهم؛ تقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.