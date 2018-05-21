الجامعة العربية: حوار الحضارات الوسيلة المثلة لتعزيز السلم والأمن العالميين

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن حوار الحضارات والثقافات يمثل حجر الزاوية في بناء تنوع ثقافي متناغم، وهو الوسيلة المثلى لمعرفة الآخر والتعرف على ثقافته ونشر قيم التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل بين مختلف الأمم والشعوب، وتعزيز السلم والأمن العالميين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي، والذي يوافق 21 مايو من كل عام، والذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة يومًا عالميًا للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة أهمية الاحتفال العالمي بهذا اليوم؛ كونه يسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية التعددية الثقافية وقبول الآخر؛ دعما للمبادئ والقيم التي نص عليها الإعلام العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» بشأن التنوع الثقافي.

ونوهت بأهمية التنوع الثقافي في إثراء حضارات الأمم والشعوب وبناء جسور التواصل بين أتباع الثقافات المختلفة، وذلك بما يسهم في مكافحة التعصب بكافة صوره وأشكاله والتصدي لمظاهر التمييز العنصري.