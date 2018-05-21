ميسي يفتح أبواب برشلونة أمام جريزمان

أكد نجم الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، أن المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان هو أحد أفضل اللاعبين في العالم وأنه سيكون سعيدا إذا ما انتقل لاعب أتلتيكو مدريد إلى صفوف النادي الكتالوني.

وقال ميسي في تصريحات إذاعية: "بالطبع يروق لي جريزمان، إنه أحد أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، يتحدثون كثيرا عنه، لا أعلم إذا ما تم التعاقد معه أو لا ولكننا نسعد بأن يأتي إلينا اللاعبون الأفضل وجريزمان هو أحد أفضل اللاعبين".

ووصف ميسي موسم برشلونة الذي انتهى أمس الأحد بالفوز على ريال سوسيداد بهدف نظيف وبالاحتفال بالتتويج بلقبي بطولتي الدوري الإسباني (الليجا) وكأس ملك إسبانيا، بأنه كان جيدا للغاية.

وأضاف ميسي قائلا: "لقد كان موسما جيدا للغاية، عدنا للانتصارات وإلى الفوز بالليجا والكأس وهذا ما كنا نريده".

وأشار صاحب القميص رقم 10 إلى خروج برشلونة المفاجئ من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام روما الإيطالي، قائلا: "يتبقى لنا ألم الخروج من دوري الأبطال نظرا للطريقة التي حدث بها، لأننا خرجنا بعد أن حققنا نتيجة مهمة (في مباراة الذهاب)، ولكن بعيدا عن تلك الهزيمة كان الموسم جيدا".

ويسافر ميسي، الذي أعرب عن أمله في تكرار إنجازات برشلونة هذا الموسم في الموسم المقبل أيضا، إلى الأرجنتين لينضم إلى معسكر منتخب بلاده ليواجه تحدي جديد هذا الموسم وهو الأخير له هذا العام، مونديال روسيا 2018.