«الداخلية» تضبط نصف طن حشيش وكيلو هيروين و439 ألف قرص «كبتاجون»

نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 28 قضية، اتجار وتعاطي في المواد المخدرة، بلغ عدد المتهمين فيها 41 متهما.

وضبطت أجهزة الأمن نصف طن حشيش، وكيلو و200 جرام هيروين، و250 جرام أفيون، و 439 ألف قرص «كبتاجون»، و12 ألف قرص ترامادول، و8 قطع أسلحة نارية، و18 خزينة سلاح، و594 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

كما نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 53 متهما وبحوزتهم 57 قطعة سلاح ناري بينها 29 بندقية، في حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، إتجار، إحراز، حيازة) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.