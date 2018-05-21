أمن الجيزة يواصل حملات إزالة الإشغالات على الميادين

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة متمثلة في شرطة المرافق، حملتها المكبرة على الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة؛ لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية بالطريق.

وقال مصدر أمني، إن الحملة -التي أشرف عليها اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وقادها اللواء مصطفى عصام حكمدار الجيزة، وشارك فيها قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة، ومدير وضباط شرطة المرافق بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن- هدفها إزالة المعوقات أمام حركة المرور وإظهار المظهر الحضاري للمحافظة.

وأضاف المصدر، أن الحملة أسفرت في مجال المرافق عن ضبط 7013 كرسيا متنوعا، و12 إستاند، و25 ثلاجة، و10 شمسيات، و15 ميزانا، و15 أسطوانة، و6 غرز شاي، و67 إزالة إدارية، و6 شوايات.

وتابع، كما تمكنت الحملة في مجال المرور من ضبط 62 حالة سحب تراخيص متنوع، و102 نموذج 125، و50 كلابشا، و18 توكتوكا، و10 حجوزات سيارة سيرفيس.