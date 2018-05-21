بودولسكي يتمنى انضمام إنييستا له في فيسيل كوبي الياباني

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أكد المهاجم الألماني الدولي السابق لوكاس بودولسكي أنه يرحب بكل الحب بالنجم الإسباني اندريس إنييستا في صفوف فيسيل كوبي الياباني.

وربطت تقارير صحفية بين إنييستا صاحب الـ34 عاما ونادي فيسيل كوبي.

وانهى إنييستا مسيرته مع برشلونة أمس الأحد بعد أن لعب في صفوف الفريق طوال 22 عاما.

وقال بودولسكي لصحيفة "إكسبريس" اليوم الاثنين "لقد لعبنا في مواجهة بعضنا البعض عدة مرات ونعرف بعضنا البعض".

وأضاف " إنييستا لاعب رائع، أي فريق يتمنى تواجده، يمكنه أن يشير إلى أي مكان على الخريطة وسيكون مصدر ترحيب في أي مكان على هذا الكوكب".

وأوضح "سيكون من الرائع لو جاء، اللعب أمام لاعب مثله بمثابة حافز هائل، وجوده كزميل لي سيكون له أهمية خاصة بالنسبة لي".

وانضم بودولسكي الفائز مع ألمانيا بلقب مونديال 2014، إلى فيسيل كوبي العام الماضي قادما من جالطة سراي التركي.