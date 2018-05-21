ناينجولان يعتزل اللعب الدولي بعد استبعاده من قائمة بلجيكا في المونديال

خلت قائمة المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم المشارك في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا من اسم اللاعب راجا ناينجولان، نجم نادي روما الإيطالي.

ومباشرة بعد استبعاده من القائمة الأولية للمونديال أعلن ناينجولان اعتزال اللعب الدولي.

وأعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لبلجيكا، اليوم الاثنين قائمة فريقه الأولية والتي ضمت 28 لاعبا، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية (23 لاعبا) في الرابع من يونيو المقبل.

وقال مارتينيز من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مدينة توبيز البلجيكية: "نعرف أن راجا له دور مهم للغاية في ناديه، ولكن في فريقنا لا يمكننا أن نمنحه دورا مماثلا".

وأشار المدرب الإسباني إلى أن قرار استبعاد ناينجولان، الذي كان ضمن التشكيلة الأساسية لبلجيكا في بطولة أمم أوروبا 2016 بفرنسا، يرجع لأسباب فنية.

وكان ناينجولان قد استبعد أيضا من مونديال 2014 في البرازيل لكنه شارك في يورو 2016 تحت قيادة المدرب السابق مارك فيلموتس.

وتردد أن هناك توتر في العلاقة بين ناينجولان ومارتينيز ورغم ذلك تم استدعاء اللاعب خلال المباراة الودية أمام السعودية في مارس الماضي لكن تم استبعاد اللاعب من المونديال.

وتوجه مارتينيز إلى روما أمس الأحد لإبلاغ اللاعب بقراره ، قبل أن يخرج ناينجولان عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ليؤكد اعتزاله اللعب الدولي.

وقال ناينجولان الذي شارك في 29 مباراة دولية "على عكس رغبتي انتهت مسيرتي الدولية، دائما كنت أفعل كل ما بوسعي لتمثيل بلادي".

وأضاف "من اليوم فصاعدا سأكون المشجع الأول للمنتخب الوطني".

وكان غياب ناينجولان هو المفاجأة الوحيدة التي شهدتها قائمة بلجيكا.

ويضم المنتخب البلجيكي بين صفوفه الجيل الأفضل عبر تاريخه، ويأتي على رأس هذا الجيل كل من ايدن هازارد وروميلو لوكاكو وكيفين دي بروين وتيبو كورتوا.

وتلعب بلجيكا في المجموعة السابعة بالمونديال بجانب منتخبات بنما وتونس وإنجلترا.

وتقام البطولة في الفترة ما بين يومي 14 يونيو و15 يوليو.