الصدر يجتمع مع العامري لبحث تطورات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

دعا الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إلى ضرورة أن يكون قرار تشكيل الحكومة المقبلة قرارا وطنيا بمشاركة جميع الكتل الفائزة.

وشدد الصدر خلال اجتماعه مع رئيس قائمة الفتح زعيم منظمة بدر، هادي العامري، في مكتبه ببغداد "على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة أبوية بأسرع وقت ممكن لتتمكن من تقديم الخدمات للشعب وتعبر عن تطلعاته المشروعة".

وقال يجب "أن يكون قرار تشكيل الحكومة قراراً وطنياً وأهمية مشاركة جميع الكتل الفائزة التي تنتهج مساراً وطنياً في تشكيل الحكومة المقبلة".

وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات العملية السياسية في البلد وما أفرزته الانتخابات البرلمانية.

وكثف الصدر، زعيم كتلة سائرون التي حصدت أغلبية مقاعد البرلمان الجديد، من اجتماعاته واتصالاته الهاتفية مع جميع الكتل الفائزة في الانتخابات وطمأن الجميع أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة أبوية شاملة للجميع.