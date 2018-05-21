رقم قياسي تاريخي للاهلي فى ختام الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رقمًا تاريخيًا جديدًا في الدوري هذا الموسم، بالوصول للنقطة الـ88 بعد الفوز على النادي المصري البورسعيدي 2-صفر، في المباراة الأخيرة من موسم 2017-2018، والمؤجلة من الأسبوع الـ28 من الدوري الممتاز.

حقق الأهلي رقمه القياسي التاريخي في 34 مباراة، بنسبة 2.59 نقطة في المباراة، وكان الرقم السابق مسجلًا للزمالك برصيد 87 نقطة في 38 مباراة بموسم 2014-2015، بنسبة 2.29 نقطة في المباراة.

كان النادي الأهلي قد حقق رقمين قياسيين آخرين هذا الموسم، الأول بعد الوصول إلى الفوز رقم 28، عقب التغلب على المصري البور سعيدي اليوم، كاسرًا الرقم السابق برصيد 26 فوزًا، وكان مسجلاً للأهلي والزمالك، حيث سبق وحققه الأهلي بموسم 1974-1975 بالفوز في 26 مباراة من 34 مباراة، بنسبة 76.5%. بينما حققه الزمالك في موسم 2014-2015، عندما فاز في 26 مباراة من 38 مباراة بنسبة 68.4%، ليأتي الأهلي هذا الموسم، ويضرب هذا الرقم مسجلا 28 فوزًا، في موسم واحد.

أما الرقم القياسي التاريخي الثاني الذي نجح الأهلي في كسره، فكان مُسجلا باسم نادي الترسانة بموسم 1963-1964، عندما سجل لاعبوه 71 هدفًا، وظل هذا الرقم صامداً 54 عامًا، إلى أن جاء الأهلي هذا الموسم وكسره، في مباراة بتروجيت في الأسبوع الـ33، ووصل للهدف الـ72، ولم يكتف الأهلي بكسره، بل واصل تحطيمه للأرقام القياسية بعدما وصل عقب مباراة المصري الليلة إلى الهدف رقم 75، محققًا رقمًا قياسيًا تاريخيًا.