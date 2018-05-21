«طالبان» تحذر المدنيين وتتعهد بمزيد من الهجمات في العاصمة الأفغانية

حذر مسلحو طالبان المدنيين في العاصمة الأفغانية كابول، بالابتعاد عن المؤسسات الحكومية الأجنبية والأفغانية، حيث تعهدوا بشن المزيد من الهجمات، في بيان صدر اليوم الإثنين.

وطلب البيان الذي تم إرساله بالبريد الإلكتروني، من سكان كابول، «عدم الذهاب إلى المناطق التي تضم منشآت خاصة بالعدو، أو السير إلى جانبها أو البقاء فيها».

وحمّلت طالبان في البيان الخاص بها، الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي، مسؤولية سقوط ضحايا من المدنيين أثناء الهجمات التي يشنوها، حيث قالوا إن: «الأعداء قد بنوا مكاتبهم ومراكزهم في أماكن يستخدمون فيها المدنيين كدروع».

ويشار إلى أن أعداد الضحايا من المدنيين قد ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في العاصمة كابول، حيث شنت حركة طالبان وتنظيم «داعش»، أكثر من 20 هجوما واسع النطاق خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تسعة هجمات أخرى منذ مطلع عام 2018.

وقد أسفرت ثلاثة هجمات شنتها «طالبان»، وستة شنها تنظيم «داعش» في كابول وحدها، عن مقتل نحو 288 مدنيا وإصابة 525 آخرين على الأقل.

ووفقا للتقرير السنوي للضحايا بين المدنيين، الصادر عن بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، فإن طالبان قد تسببت في 42% من جميع الخسائر البشرية التي وقعت بين المدنيين، في العام الماضي.

ويأتي البيان بعد أن قدم الرئيس الأفغاني، أشرف غني، صفقة سلام شاملة لـ«طالبان» في فبراير الماضي.

ولم يرد المسلحون رسميا، ولكنهم شنوا هجوما شرسا في أبريل الماضي، وكثفوا من هجماتهم في أنحاء أفغانستان.