ساديو ماني: الجماعية مصدر قوة ليفربول ونستطيع الفوز على أي فريق في العالم

يرى السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي أن "العمل الجماعي للفريق" قد يكون مصدر الهام خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني يوم السبت المقبل في كييف.

وساهم ساني الذي سجل 19 هدفا هذا الموسم على مستوى جميع المسابقات، بشكل فعال في نجاح ليفربول بجانب شريكيه في خط الهجوم، المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويتسلح ريال مدريد بالقدرات الهائلة لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن ماني يرى أن روح الفريق في ليفربول قد تلعب دورا رئيسيا مع فريقه.

وأوضح ماني خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "دائما نتحدث عن المثلث الهجومي، لكن لا ينبغي أن ننسى أن الهجمة تبدأ من الخط الخلفي".

وأكد ماني استمتاعه باللعب بجانب صلاح وفيرمينو، مشيرا "الأمور تصبح أكثر سهولة، مصدر قوة نادي ليفربول في روح الجماعة، دائما نفعل كل شيء معا هذا مصدر قوتنا".

وواصل "كفريق نحن متقاربون، نعاني سويا، لكننا الآن في النهائي، سندخل المباراة ونحاول أن نفعل كل ما بوسعنا ولما لا الفوز باللقب؟".

وفاز ليفربول على مانشستر سيتي وروما في طريقه للنهائي ويعتقد ماني أنه لا يوجد ما يمنع ليفربول من دخول المباراة النهائية في كييف بكل ثقة.

وأوضح "بالتأكيد المهمة ليست سهلة لأن لديهم الخبرة كما أن لديهم الكفاءة كفريق".

وختم بالقول "نحترمهم كثيرا لكن أيضا لدينا مجموعة من اللاعبين قادرة على الفوز على أي فريق في العالم، سنحاول أن نبذل قصارى جهدنا ونسبب لهم الكثير من المشاكل ونحاول الفوز بالمباراة".