قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن صيام شهر رمضان كان اختياريًا ولم يكن إجباريًا والآيات القرآنية توضح ذلك، موضحًا أنه فرض الصيام في العام الثاني الهجري، بخلاف صيام عاشوراء الذي كان إجباريًا، وأمر به الرسول.

وأضاف «الجندي»، في لقائه ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أن الجزء الأول من الآيات يوضح إمكانية الاختيار، متابعًا: «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ومن شهد منكم الشهر فليصم، وكتب هنا للمجهول فين الإجبار، إنما لما قال كما كتب على الذين من قبلكم خرج الأمر من التكليف الإلزامي للتكليف الاختياري».

وأشار إلى أن الدليل على تخير الآيات قول الله «فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن تطوع خيرًا له»، والآيات أفادت أن هناك أمرين يمكن الاختيار بينهم وهما الصيام أو الإطعام.

وأوضح أن الصيام للمسلمين له توقيت محدد خلال شهر رمضان، ولكن الصيام للأمم السابقة كان إجباريًا ولم يحدد له وقت، حسبما ذكر.