موسم انتقالات الأحزاب: «عابد والقصبي» نواب لرئيس مستقبل وطن و«الخولي» أمينا عاما

كشف مصدر حزبي مطلع، تفاصيل التغييرات التي اتخذها حزب مستقبل وطن خلال الفترة الماضية، بعد انضمام عدد كبير من الشخصيات العامة وبعض أعضاء ونواب الأحزاب الأخرى كحزب الوفد والمصريين الأحرار، بجانب عملية الدمج التي تمت مع جمعية من أجل مصر مؤخرًا.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشروق»، إلى أن المهندس أشرف رشاد، سيظل رئيسا ‏للحزب، وكذلك النائب أشرف رشاد عثمان، نائبا لرئيس الحزب دون حدوث أي تغييرات، بالإضافة إلي تعيين المهندس حسام الخولي، نائب رئيس ‏حزب الوفد المستقيل، في منصب الأمين العام للحزب.

وأوضح المصدر، أنه تم تعيين الدكتور محمد منظور، رئيس جمعية «من أجل مصر»، نائبا لرئيس حزب مستقبل وطن، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ‏بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار السابق، نائبا لرئيس حزب «مستقبل وطن»، والنائب عبد الهادي القصبي، رئيس ‏لجنة التضامن بالبرلمان، وأحد مؤسسي جمعية «من أجل مصر»، نائبا لرئيس الحزب.