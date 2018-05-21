القبض على عامل عذب ابنته حتى الموت بسبب خلافات أسرية بالمنيب

تجرد عامل من مشاعره وانهال بالضرب على فلذة كبده بمنطقة المنيب بالجيزة؛ حتى فارقت الحياة، بسبب خلافات أسرية، ولم يردعه حرمة الشهر الكريم من تنفيذ جريمته.

بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى مباحث الطالبية بقيادة الرائد مصطفى كمال، بمقتل فتاة داخل منزل بمنطقة المنيب التابعة لقسم شرطة الجيزة، وأن وراء الواقعة عامل «والد المجني عليها».

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، تبين العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر، 20 عاما، ملقاة بالمنزل وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب وتسيل من وجهها الدماء.

وبسؤال شهود العيان والمتواجدين من أسرة المجني عليها، أكدوا أن والد الفتاة انهال عليها بالضرب بعصا خشبية بسبب خلافات أسرية، مشيرين إلى أن جسد الفتاة لم يتحمل الضرب وفارقت الحياة قبل إسعافها، فألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وأحيل للنيابة للتحقيق معه.