متحدث «الوفد»: استقالة البدوي من المجلس الاستشاري جاءت لانشغاله

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قال ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن الدكتور السيد البدوي لم يتقدم رسميا باستقالة مكتوبة لرئيس الحزب بهاء أبو شقة حتى الآن.

وأضاف الهضيبي لـ«الشروق»، أن البدوي أعلن استقالته في وسائل الإعلام فقط، مرجحا أن تكون استقالته بسبب انشغاله وأنه لا يملك الوقت الكافي.

وكان قد أعلن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق، استقالته من عضوية المجلس الاستشاري لحزب الوفد، مضيفا أنها لأسباب يحتفظ بها لنفسه رافضا الافصاح عن السبب.

وكان قد صدر قرارا بتشكيل المجلس الاستشاري للحزب، ويتشكل من الرؤساء السابقين لحزب الوفد وسكرتيري عموم الوفد السابقين أيضا ويترأس المجلس، عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.