اعتمد محافظ السويس، اللواء أحمد محمد حامد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2017/ 2018، وسيتم إعلانها غدًا الثلاثاء.

كما يستقبل محافظ السويس، أوائل الشهادة الإعدادية، بديوان عام المحافظة، برفقة أولياء أمورهم لتهنئتهم بالتفوق وتكريمهم، في حضور عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، وسلمى الشاعر، وكيل المديرية ومديرى الإدارات التعليمية الثلاثة، ونخبة من قيادات التعليم ومديرى مدارسهم.

وقال عبد الحافظ وحيد، إنه سيتم إتاحة الحصول على النتيجة عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لمديرية التربية والتعليم.