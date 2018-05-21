الإثنين 21 مايو 2018 9:47 م القاهرة القاهرة 34.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى أن دمج وتحالف الأحزاب سيفيد في انتعاش المشهد والحياة السياسية في مصر؟
النتـائـج تصويت

غدا.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس

محمود محمد هاشم
نشر فى : الإثنين 21 مايو 2018 - 9:36 م | آخر تحديث : الإثنين 21 مايو 2018 - 9:36 م

اعتمد محافظ السويس، اللواء أحمد محمد حامد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2017/ 2018، وسيتم إعلانها غدًا الثلاثاء.

كما يستقبل محافظ السويس، أوائل الشهادة الإعدادية، بديوان عام المحافظة، برفقة أولياء أمورهم لتهنئتهم بالتفوق وتكريمهم، في حضور عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، وسلمى الشاعر، وكيل المديرية ومديرى الإدارات التعليمية الثلاثة، ونخبة من قيادات التعليم ومديرى مدارسهم.

وقال عبد الحافظ وحيد، إنه سيتم إتاحة الحصول على النتيجة عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لمديرية التربية والتعليم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك