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دخلت عروس الأمير هارى، ميجان ماركل، مرحلة مهنية جديدة فى حياتها، فبعدما ودعت مجال التمثيل، صارت متفرغة للأعمال الإنسانية والمهام الملكية.

وبحسب ما نقلت «سكاى نيوز»، فإن ميجان التى صارت تحمل اسم دوقة ساسكس، باتت لها صفحة على موقع المؤسسة الملكية فى بريطانيا، بغرض التعريف بها وتوضيح مهامها.

وتشمل مهام الدوقة، القيام بأعمال خيرية وأداء الواجبات الملكية، ودعم الملكة، سواء فى بريطانيا أو فى الخارج.

وبدأ «الحس النضالى» لدى ميجان مبكرا، فحين كانت فى الحادية عشرة من عمرها تحركت وطالبت بتغيير إعلان مسحوق للغسيل بعدما رأت أنه يسىء إلى النساء.

وفى المنحى ذاته، عملت ميجان بشكل تطوعى فى مطبخ بلوس أنجلوس، حين كان عمرها بين 13 و17 سنة.

وفى 2015، ألقت كلمة فى مؤتمر للأمم المتحدة وعبرت فيه عن الفخر بكونها امرأة ومدافعة عن حقوق النساء.

إلى ذلك، قرر العروسان تأجيل شهر عسلهما بسبب حضور حفل عيد ميلاد الأمير تشارلز والد العريس بعد بضعة أيام فقط من زفافهما التاريخى بقلعة وندسور.

وحتى الآن لم يعلن عن المكان التى سيقضى فيها العروسان شهر العسل، وتكهنت بعض وسائل الإعلام بأنهما سيذهبان إلى بوتسوانا على الأرجح لزيارة مخيم خاص قضيا فيه بعض الوقت فى أغسطس من العام الماضى قبل بضعة أشهر من إعلان خطبتهما.

كما اشترى هارى ألماسة خاتم الخطبة من بوتسوانا، أكبر منتج للألماس فى العالم.

وبعد أن قطع الزوجان عهود الارتباط فى كنيسة سان جورج بقصر وندسور فى حضور أفراد العائلة المالكة والمشاهير وتحت أنظار ملايين المشاهدين فى مختلف أرجاء العالم، أمضى هارى وميجان مساء السبت فى حفل خاص مع الأصدقاء.

وسيعودان إلى منزلهما فى قصر كينزنجتون قبل أن يحضرا أول مناسبة لهما بصفتهما دوق ودوقة ساسكس وهو عيد الميلاد السبعين للأمير تشارلز.

ويمثل الحفل الذى سيقام فى الهواء الطلق بداية الاحتفالات بعيد ميلاد تشارلز الذى يحل فى نوفمبر ويجرى فيه تكريمه لانتمائه للجيش ورعايته لجمعيات خيرية تدعمها الأسرة المالكة.