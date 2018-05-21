اجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الاثنين، مؤكدة في بداية اجتماعها على استقلالها التام في ممارسة مهامها واختصاصاتها وفقا للدستور المصري، وقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي يحظر التدخل في شئونها.

وقررت الهيئة عدة قرارت تتعلق بالمؤسسات الصحفية القومية أولها التزام المؤسسات الصحفية القومية بتحديد الحد الأقصى للأجور بما لا يجاوز المعمول به في الحكومة، وتقديم دعم مالي عاجل للمؤسسات الصحفية القومية لمواجهة الالتزامات المالية الملحة، فضلا عن الموافقة مبدئياً على العقد المبرم بين مؤسسة أخبار اليوم والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإشراف على تنفيذ المبني الإداري الطبي (الاستثماري)، مع ضرورة موافاة الهيئة بالتكلفة المالية الإجمالية للمشروع وكيفية تمويله.

وفي ذات السياق، أكدت الهيئة على ضرورة التزام المؤسسات الصحفية القومية بإخطار الهيئة بمشروعات برامج التعاون والشراكة بينها وبين المؤسسات الصحفية غير المصرية والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها، وذلك لإقرارها من الهيئة قبل التوقيع عليها ودخولها حيز التنفيذ.

ورفضت الهيئة الوطنية للصحافة طلبات بعض المؤسسات الصحفية القومية للحصول على دعم استثنائي لسداد القروض التي تم جدولة مديونياتها مع البنوك، مع ضرورة أن تتولى المؤسسات تدبير الموارد المالية اللازمة لسداد هذه القروض.

كما قررت مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ اللازم بشأن تخفيف الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات الصحفية فيما يتعلق بالقرض الأمريكي، بالإضافة إلى مخاطبة مؤسسة روزاليوسف لموافاة الهيئة بمقترحات محددة بشأن استثمار الأراضي المملوكة للمؤسسة في الإسماعيلية وقليوب.